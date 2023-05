Zwei Männer stehlen im Skylinepark ein Auto und flüchten. Die beiden Peckvögel haben sich allerdings das falsche Fahrzeug ausgesucht.

Am Donnerstagmittag stahlen die beiden Männer ein Auto aus dem Betriebshof des Skylineparks. Das Fahrzeug, das sie klauten, ist nicht angemeldet und wird eigentlich nur innerhalb des Parks benutzt. Dennoch konnten die Diebe laut Polizei damit durch ein zufällig offenes Tor entwischen.

In gestohlenem Auto mit Getriebeschaden geflüchtet

Die Flucht verlief aber wohl nicht ganz so, wie die beiden Männer es sich ausgemalt hatten: Denn was die beiden aber nicht wussten: Das Fahrzeug hat einen Getriebeschaden und fährt in der Spitze nur 30-35 km/h.

Vermuteter Fahrer festgenommen

So konnte die Polizei das Fahrzeug leicht verfolgen und anhalten. Die "wilde Verfolgungsjagd" war jedoch noch nicht beendet. Denn den beiden Dieben gelang - offensichtlich zu Fuß - die Flucht. Einen der Beiden, derjenige, der laut Zeugen das gestohlene Auto gefahren hatte, nahmen die Polizeibeamten nur wenig später fest. Er war, zusätzlich zu dem Diebstahl noch betrunken. Dafür aber nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Für alle diese Taten muss er sich jetzt verantworten. Der andere Dieb schaffte es, zu flüchten.