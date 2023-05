Bei einer Kollision mit einem Hirsch sind auf der A14 in Vorarlberg am Samstag vier Menschen teils schwer verletzt worden.

Wie die Vorarlberger Polizei mitteilt, hatte sich der Unfall um 10:28 Uhr auf Höhe Wolfurt in Richtung Deutschland ereignet. Ein 43-jähriger Autofahrer war mit dem rund 100 Kilogramm schweren Hirsch kollidiert. Das Tier hatte sich zuvor auf die Autobahn verirrt.

Beifahrerin nach Wildunfall auf A14 schwer verletzt

Die Kollision war so heftig, dass sich die 40-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen zuzog. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Die beiden im Auto befindlichen Kinder wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide saßen laut Polizei zum Unfallzeitpunkt in Kindersitzen. Der 43-jährige Autofahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

Autobahn 14 nach Kollision mit Hirsch komplett gesperrt

Die Schwerverletzte musste von der Besatzung eines Rettungshubschraubers in das Landeskrankenhaus nach Feldkirch geflogen werden. Die A14 war auf Höhe Wolfurt für die Bergung und die Aufräumarbeiten zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Am Unfallauto entstand Totalschaden. Laut Polizei verendete auch der Hirsch.