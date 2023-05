Zusammengestoßen sind am Montag ein Auto und eine Zwölfjährige in Buchloe. Ihnen wurde ein schlechtes Timing zum Verhängnis.

Am Zebrastreifen in der Bahnhofstraße in Buchloe hielt am Montagmorgen ein 44-jähriger Autofahrer an, damit mehrere Menschen die Straße überqueren konnten.

Auto fährt langsam los - Zwölfjährige will Straße in Buchloe überqueren

Als er anschließend wieder langsam losfuhr, näherte sich jedoch eine zwölfjährige Schülerin mit ihrem Fahrrad vom Gehweg der Mindelheimer Straße und querte den Zebrastreifen.

Als sich das Auto und das Mädchen berührten, stürzte die Zwölfjährige. Sie verletzte sich leicht am Bein. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte den Vorfall beobachtet und stellte sich als Zeuge zur Verfügung.