Er hatte zwar einen Helm auf, trotzdem zog er sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Am Donnerstag ist ein E-Biker in Füssen mit einem Auto zusammengekracht.

Der 67-jährige E-Biker fuhr am Donnerstagvormittag die Hiebelerstraße in Füssen entlang. An der Einmündung in die Steinbrecherstraße wollte der Radler nach links auf den Fahrradweg wechseln, berichtet die Polizei. Dabei übersah er jedoch ein entgegenkommendes Auto, das kurz zuvor abgebogen war.

Rettungsdienst bringt 67-Jährigen ins Krankenhaus

Der Radler bremste vermutlich so stark, dass er nach links auf den Fahrstreifen des Autos fiel und mit dem Kopf gegen die Fahrzeugfront schlug. Obwohl er einen Fahrradhelm trug, verletzte sich der 67-Jährige schwer. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine nahegelegene Klinik. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.