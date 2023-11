In Bludenz kam es am Mittwoch zu einem Autounfall. Die Fahrerin (42) klemmte sich dabei ihren Fuß zwischen Fahrzeug und Straße ein.

Am Mittwoch, den 22. November 2023 gegen 07:50 Uhr bog die 42-jährige Frau mit ihrem Auto in Bludenz von der Montafonerstraße in die Brunnenfeldstraße ein. Dabei touchierte sie laut Polizei die Bordsteinkante.

Auto überschlägt sich in Bludenz und stürzt Böschung hinunter

Nach einigen Metern kam die Fahrerin mit ihrem Auto rechts von der Brunnenfeldstraße ab. Der Wagen überschlug sich und kam erst am Ende einer steilen Böschung auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.

Fuß bei Unfall unter Auto eingeklemmt

Die Frau klemmte sich bei dem Unfall den linken Fuß zwischen Fahrzeug und Fahrbahn ein. Sie konnte sich offenbar nicht selbst befreien. Erst als die Einsatzkräfte vor Ort waren, konnten sie die Frau unter dem Auto hervorholen, indem sie den Wagen anhoben. Die 42-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde die Frau in das Krankenhaus Bludenz gebracht.

Positiver Alkoholtest und Straßensperrung

Ein bei der Fahrerin durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Die vorläufige Führerscheinabnahme erfolgte an Ort und Stelle. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung in der Zeit zwischen 07:55 und 08:25 Uhr komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.