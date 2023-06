Weitreichende Konsequenz hat für einen 28-Jährigen sein Auftreten auf der A96. Er tickte komplett aus, weil ein anderes Auto ihn überholte.

Der 28-Jährige war in der Nacht auf Sonntag mit seinem hochmotorisierten Sportwagen auf der A96 in Richtung München unterwegs, als ihn ein 23-jähriger Autofahrer überholte.

Sportwagenfahrer gibt auf der A96 Gas, überholt Auto und zeigt Mittelfinger

Für den 28-Jährigen ging das anscheinend gar nicht. Er fühlte sich wohl derart auf den Schlips getreten, dass er aufs Gas stieg, den 23-jährigen Autofahrer überholte und ihm den Mittelfinger zeigte. Anschließend stieg er auf die Bremse, so dass ihn der 23-Jährige wieder überholte.

Sportwagenfahrer bedroht Männer mit Schüssen in den Kopf - einer davon ist Polizist

Als der 23-jährige Autofahrer an der Anschlussstelle Buchloe West die Autobahn verließ, folgte ihm der Sportwagenfahrer. Auf dem Parkplatz Immle-Park standen sich die beiden Autofahrer dann gegenüber. Und der 28-Jährige legte nun so richtig los und ließ seinen ganzen Frust raus: Er beleidigte den 23-Jährigen und dessen Mitfahrer und drohte ihnen sogar mit Schüssen in den Kopf.

Was der 28-Jährige allerdings nicht wusste: Einer der Männer im Auto des 23-Jährigen ist angehender Polizist. Als der Polizeibeamte in Ausbildung seinen Dienstausweis zückte, ergriff der Sportwagenfahrer die Flucht.

Mann hatte Führerschein erst zurückbekommen - Zulassungsstelle will charakterliche Eignung prüfen

Wie sich später herausstellte, ist der 28-Jährige bei der Polizei kein Unbekannter. Der Mann bekam seinen Führerschein erst kürzlich nach einem Entzug wieder. Sein Ausraster am Samstagnacht hat nun allerdings weitreichende Konsequenzen für ihn. Er kassiert nicht nur eine Strafanzeige. Die Führerscheinstelle wird auch prüfen, ob er aufgrund seines Charakters überhaupt weiterhin ans Steuer eines Kraftfahrzeugs gelassen werden kann. Das könnte dazu führen, dass der Mann seinen Führerschein nun für immer los ist.