Nach einem Autofahrer, der am Montag einen Auffahrunfall in Schwangau verursacht hat, sucht die Polizei. Er wollte eine Kutsche überholen. Doch das ging schief.

Der Fahrer eines blauen Autos bzw. Limousine war auf der Parkstraße von Hohenschwangau in Richtung Alterschrofen (Gemeinde Schwangau im Landkreis Ostallgäu) unterwegs, als er eine Kutsche überholte. Zur gleichen Zeit fuhr eine 19-jährige Autofahrerin auf der Gegenspur die Straße entlang. Um einen Crash mit dem Auto zu vermeiden, musste die 19-Jährige laut Polizei eine Vollbremsung hinlegen. Die Autofahrerin hinter ihr konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte der 19-Jährigen ins Heck.

Autofahrer fährt nach Unfall in Hohenschwangau einfach weiter

Laut Zeugenaussagen bemerkte der Fahrer des blauen Autos zwar den Unfall. Trotzdem fuhr er anschließend einfach davon.

Die Polizei in Füssen sucht jetzt nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Auto des Unfallverursachers machen können. Der Unfall fand am Montag um circa 17:20 Uhr in Hohenschwangau statt.

Bei Unfall in Hohenschwangau entsteht ein Sachschaden von 4.000 Euro

Bei dem Unfall wurde zwar niemand verletzt, es entstand aber Sachschaden. Dieser beläuft sich am Auto der 19-Jährigen auf circa 1.000 Euro. Ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstand am Fahrzeug der Frau, die aufgefahren ist. Gegen den Unfallverursacher ermittelt die Polizei nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht.