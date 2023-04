In Pfullendorf ist eine Autofahrerin am Montagmorgen schwer verletzt worden. Die 39-jährige hatte in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist frontal gegen einen Baum gekracht.

Die Polizei vermutet als Unfallursache zu hohe Geschwindigkeit. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte ins Krankenhaus. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden von etwa 15.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort.