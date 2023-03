Glück im Unglück hatte am Dienstagmorgen ein 27-jähriger Autofahrer in Aulendorf (Landkreis Ravensburg). Sein Auto kam von der Straße ab, krachte gegen eine Mauer und überschlug sich. Der Mann hatte bei diesem heftigen Crash aber einen ganz besonders guten Schutzengel an seiner Seite: Er wurde nur leicht verletzt.

Der junge Mann war nach Angaben der Polizei auf der Ebisweilerstraße in Aulendorf unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abkam und gegen eine Mauer prallte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen und kam schließlich auf der Seite zum Liegen. Am Wagen entstand ein Totalschaden von etwa 18.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste ihn bergen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.