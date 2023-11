Nahe Kaltental hat am Freitag ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto krachte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde verletzt.

Ein 37-jähriger Autofahrer fuhr am Freitagnachmittag mit seinem BMW von Gerbishofen nach Engratshofen. Hierbei verlor der Mann laut Polizei bei regennasser und teilweise mit Laub bedeckter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Handgelenksverletzung und Thoraxprellung

An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Der Fahrer zog sich eine Handgelenksverletzung sowie eine Thoraxprellung zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Einsatzort anwesend war außer des Rettungsdienstes auch die freiwillige Feuerwehr Kaltental.