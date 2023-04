Zu einem Brand hat die Feuerwehr am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr in Baienfurt (Landkreis Ravensburg) ausrücken müssen. Ein Auto hatte dort auf einem Supermarktmarktplatz Feuer gefangen.

Das Auto parkte auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Ravensburger Straße als es in Brand geriet. Nach Angaben der Polizei war wohl ein technischer Defekt für das Feuer verantwortlich. Bereits nach kurzer Zeit hatten die Einsatzkräfte den Brand gelöscht. Die Autobesitzerin ließ den Renault am nächsten Tag abschleppen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.