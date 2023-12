In Waltenberg (Günzburg) ist am Montag ein Auto auf einen Bus aufgefahren. Im Bus saßen mehrere Schüler, die jedoch nicht verletzt wurden. Es entstand lediglich Sachschaden.

Am Montagmorgen fuhr eine Busfahrerin, die zuvor Schüler in Waltenberg aufgenommen hatte, mit ihrem Fahrzeug die Lindenstraße entlang. Der Bus fuhr an die Einmündung zur dortigen B300 heran und bog schließlich auf diese ab. Kurz darauf jedoch meldete sich eine Schülerin bei der Fahrerin und teilte dieser mit, dass an der Einmündung ein Auto hinten auf den Bus aufgefahren wäre, wie die Polizei berichtet.

Ermittlungen gegen Autofahrerin, obwohl sie sich später noch meldete

Bei der anschließenden Überprüfung des Busses stellte die Fahrerin tatsächlich einen leichten Auffahrschaden fest. Der Fahrer des auffahrenden Fahrzeuges hatte jedoch seine Fahrt, wie der Bus ebenfalls, fortgesetzt - ohne auf den Unfall aufmerksam zu machen. Im Laufe des Vormittags jedoch, meldete sich eine 38-Jährige Frau schließlich bei dem Busunternehmen und bei der Polizei. Gegen die Unfallverursacherin wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Aufgrund des eher geringen Schadensbildes war keine Gefährdung der Schüler gegeben. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.