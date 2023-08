Zu einem kuriosen Vorfall kam es in der Nacht auf Montag in Kaufbeuren. Ein Auto startete sich selbst - und krachte gegen einen Baum.

Zu einem Auto, das durch eine Hecke gefahren und dann dort stehen geblieben war, wurde die Polizei in der Nacht auf Montag in Kaufbeuren gerufen. Das Kuriose daran: Im Auto saß niemand. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass das Licht am Auto eingeschaltet und der Wagen mit eingelegtem Gang, verschlossenen Türen, aber ohne Schlüssel in der Hecke stand.

Auto startet in Kaufbeuren von allein und fährt gegen Baum

Während sich die Polizisten die Sache genauer anschauten, startete sich das Auto plötzlich von selbst, fuhr los und krachte zwei Meter weiter gegen einen Baum. Weil der Motor weiterhin lief und das Auto stark zu qualmen begann, alarmierten die Polizisten die Feuerwehr.

Technischer Defekt lässt Auto in Kaufbeuren selbstständig losfahren

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei wurde das Steuergerät und der Anlasser am Auto erst kürzlich ausgewechselt. Nach Einschätzung der Feuerwehr war eben dieser Anlasser stark überhitzt und in großen Teilen durchgeschmort. Die Einsatzkräfte gehen deshalb von einem technischen Defekt aus, der dafür sorgte, dass das Auto von allein losfuhr.