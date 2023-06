Ein Auffahrunfall hat sich am Montag auf der A96 bei Mindelheim ereignet. Ein Auto fuhr auf einen Lkw auf und krachte in die Leitplanke.

Am Montagvormittag war ein 43-jähriger Lkw-Fahrer auf der A96 in Richtung Lindau unterwegs. An der Anschlussstelle Mindelheim wollte er nach Angaben der Polizei einem anderen Lkw-Fahrer das Auffahren auf die A96 ermöglichen. Er wechselte dafür von der rechten auf die linke Fahrspur.

Autofahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und fährt auf Lkw auf

Dabei übersah er jedoch ein Auto, das von hinten heranfuhr. Der 33-jährige Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Lkw auf. Anschließend krachte sein Auto gegen die Mittelleitplanke.

Auto muss nach Crash mit Lkw abgeschleppt werden

Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Das Auto des 33-Jährigen konnte nicht mehr weiterfahren und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro. Der 43-jährige Lkw-Fahrer musste vor Ort ein Verwarnungsgeld bezahlen.