Schwer verletzt wurde am Dienstagmittag ein 41-jähriger Münchner auf der A96 bei Bad Wörishofen. Ein Autofahrer hatte bei Starkregen die Kontrolle über sein Auto verloren und den Roller des Münchners erfasst.

Ein 50-jähriger Autofahrer war nach Angaben der Polizei am Dienstagmittag auf der A96 in Richtung Lindau unterwegs. Als er zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Mindelheim auf der linken Fahrspur mehrere Fahrzeuge überholte, verlor er wegen des starken Regens plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte nach rechts und krachte seitlich gegen den Roller eines 41-jährigen Münchners. Durch den heftigen Crash wurde der Rollerfahrer mehrere Meter durch die Luft geschleudert und landete etwa 50 Meter entfernt in der ansteigenden Böschung. Sein Roller wurde bei dem Unfall komplett zerstört (Schaden circa 2.000 Euro).

Hubschrauber bringt Schwerverletzten ins Krankenhaus

Das Auto des 50-Jährigen drehte sich nach dem Crash um 180 Grad und kam 150 Meter weiter zwischen Fahrbahn und Böschung zum Stehen. Weil der Roller-Fahrer bei dem Unfall schwer verletzt wurde, musste die Polizei die Autobahn im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig komplett sperren, damit der Rettungshubschrauber landen konnte. Er flog den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die rechte Fahrzeugfront seines Autos wurde erheblich eingedrückt. Der Schaden dürfte sich auf circa 10.000 Euro belaufen.

Autofahrerin verliert bei Wiedergeltingen die Kontrolle über ihren Wagen

Nur wenige Stunden später krachte es erneut auf der A96. Dieses Mal jedoch auf der anderen Fahrspur. Der Unfall an sich war aber ganz ähnlich. Eine 52-jährige fuhr am Dienstagabend mit ihrem Auto die A96 in Richtung München entlang, als sie bei Starkregen kurz nach dem Parkplatz Wertachtal-Süd beim Überholen die Kontrolle über ihr Auto verlor und vom linken auf den rechten Fahrstreifen schleuderte. Ein 68-Jähriger, der dort mit seinem Auto unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde seine 62-jährige Mitfahrerin leichte verletzt.

Der Schaden am Auto des 52-Jährigen beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Im Gegensatz zum Auto des 68-Jährigen konnte es aber noch fahren. Das Auto des 68-Jährigen war an der Fahrzeugfront so demoliert, dass es abgeschleppt werden musste. Der Schaden an ihm beläuft sich auf circa 5.000 Euro.