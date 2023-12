Während der Fahrt Feuer gefangen hat am Montag ein Auto auf der B10 in Neu-Ulm. Es brannte komplett aus.

Ein 41-jähriger Mann war am Montag mit seinem Auto auf der B10 in Neu-Ulm unterwegs, als sein Wagen plötzlich zu brennen begann, berichtet die Polizei. Der Mann hielt sofort an, stellte sein Auto ab und rief die Feuerwehr. Doch die Brandbekämpfer konnten nicht verhindern, dass das Auto komplett ausbrannte.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Einsatzkräfte vermuten, dass ein technischer Defekt das Feuer auslöste.