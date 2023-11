Weil ein Auto ihn an einer Kreuzung gestreift hatte, ist am Montag in Marktoberdorf ein Radfahrer ausgeflippt. Der Radler nahm anschließend die Verfolgung auf und attackierte das Fahrzeug und die Fahrerin.

Am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, wurde der 37-jähriger Radfahrer an der Rauhkreuzung von einem Auto gestreift. Der Polizeimeldung zufolge blieb er nach aktuellem Stand unverletzt. Auch an seinem Fahrrad war kein Schaden entstanden. Dennoch verfolgte der Radfahrer den Wagen und stellte die 55-jährige Fahrerin an der Einmündung Salzstraße und Meichelbeckstraße zur Rede.

Radler flippt aus

Anstatt die Frau jedoch auf konstruktive Art auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen, schlug der Radfahrer auf das Fahrzeugdach und trat gegen die Fahrertür. Anschließend soll er laut Polizei die 55-Jährige und deren Beifahrer beleidigt haben. Zu guter Letzt trat der 37-Jährige auch noch gegen ihr Knie.

1.000 Euro Schaden nach Ausraster

Die Fahrerin wurde durch den Tritt nicht verletzt. Am Auto entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Beamten leiteten gegen den Radfahrer ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und Bedrohung ein.