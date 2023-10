In Memmingerberg und Pfronten-Ried standen gleich zwei Männer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf Kriegsfuß. So wurde ein Passagier am Allgäu Airport wegen seines aggressiven Verhaltens vom Flug ausgeschlossen.

Grenzpolizei beruhigt renitenten Fluggast

Weil ein 37-Jähriger gestern Nachmittag am Flughafen auf dem Weg zu seinem Flug nach Palermo (Italien) sich gegenüber den Mitarbeitern des Allgäu Airports aggressiv und renitent verhalten hatte, wurde er vom Flug ausgeschlossen. Der Mann war derart in Rage und uneinsichtig, dass die Flughafenangestellten die Grenzpolizei hinzuziehen mussten. Erst als die Beamten am Gate eintrafen, gelang es ihnen, den Mann einigermaßen zu beruhigen und aus dem Terminal zu begleiten. Was letztendlich zu seinem impulsiven und aufbrausenden Verhalten führte, konnten die Beamten nicht klären. Ein strafbares Verhalten lag aber nicht vor.

Mann flippt im Bus am Bahnhof Pfronten-Ried aus

Auch in Pfronten-Ried ist ein Mann bei der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel unangenehm aufgefallen. Am Mittwochnachmittag hatte der 48-jähriger Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, den Busfahrer eines Linienbusses massiv beschimpft. Erst als der Busfahrer mit der Polizei drohte, verließ der Mann den Bus und ging aufgebracht davon. Bis zum Eintreffen der Steife war der Mann der Polizei zufolge bereits verschwunden. Wegen einer Beschreibung konnten die Beamten ihn schnell ausfindig machen. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung.