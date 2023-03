Vergangenen Donnerstag hatte jemand in Rosenheim ein neugeborenes Baby ausgesetzt. Die Polizei hat jetzt eine junge Frau festgenommen, die die Mutter sein soll.

Das hat auch die Menschen im Allgäu entsetzt: Wie kann man sein eigenes Kind direkt nach der Geburt aussetzen? In Rosenheim hatte eine Frau vergangenen Donnerstag im Bereich eines Hotels in der Bahnhofstraße einen ausgesetzten Säugling gefunden. Der Gesundheitszustand des Neugeborenen war kritisch. Der Säugling ist jetzt immer noch in einer Klinik, ist aber nach aktuellen Angaben der Rosenheimer Polizei soweit gesundheitlich stabil, dass ihn das Jugendamt in den nächsten Tagen in einer Pflegefamilie unterbringen kann.

Polizei nimmt die mutmaßliche Mutter fest

Die Kriminalpolizei Rosenheim hat seit letzter Woche ermittelt und war jetzt wohl erfolgreich: "Am Vormittag des 14. März 2023 konnte eine junge Frau festgenommen werden, die dringend tatverdächtig ist, den Säugling kurz nach der Geburt ausgesetzt zu haben", heißt es in einer aktuellen Meldung der Polizei. Es soll sich um die Mutter handeln, die bereits gestanden hat, ihr eigenes Kind ausgesetzt zu haben. Die 27-jährige Frau befindet sich demnach jetzt nach einem Haftbefehl in Untersuchungshaft.

Suche nach der Mutter sogar mit Hunden: Umfangreiche Ermittlungen der Kripo waren erfolgreich

Noch vor Ort hatten Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Zahlreiche Befragungen rund um den Fundort wurden durchgeführt, zudem waren speziell ausgebildete Mantrailer-Hunde im Einsatz. Im Zuge der Ermittlungen hat die Kripo auch Überwachungskameras im Innenstadtbereich ausgewertet. Am Dienstagvormittag konnten Zivilfahnder der Zentralen Ergänzungsdienste (ZED) Rosenheim dann die Frau vorläufig festnehmen. Sie soll nach den Ermittlungen der Polizei die Mutter des Säuglings sein. Die 27-jährige Rosenheimerin hat laut Polizei schon zugegeben, das Kind geboren und im Hinterhof des Hotels ausgesetzt zu haben.