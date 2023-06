Die Polizei sucht nach einem vermissten 10-Jährigen. Der Junge ist am Donnerstag aus einem Jugendheim in Holzolling verschwunden.

Der 10-jährige Batiullah wird seit Donnerstag, ca. 14 Uhr, vermisst. Er hielt sich in einem Jugendheim in Holzolling im Landkreis Miesbach (Oberbayern) auf. Der Bub spricht weder Deutsch noch Englisch. Auf seinen Vornamen Batiullah hört er allerdings, so die Polizei. Der Junge kennt sich vor Ort nicht aus, ist aber gut zu Fuß unterwegs.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Weil die Einsatzkräfte den 10-Jährigen bisher nicht finden konnten, fahndet die Polizei nun öffentlich nach ihm. Er wird folgendermaßen beschrieben:

er ist ca. 1,20 Meter groß

südländischer Erscheinungstyp

er hat eine schlanke Figur

seine Haare sind kurze, schwarz. An den Seiten sind sie rasiert.

Als er das Jugendheim verließ, trug er ein graues T-Shirt mit buntem Aufdruck, eine graue Hose und schwarze Schuhe.

Wer Batiullah gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, soll die Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Telefonnummer 08024/90740 verständigen oder sich an jede andere Polizeidienststelle wenden. Auch den Notruf 110 kann man wählen.