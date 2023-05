In Augsburg ist es am frühen Montagmorgen zu einem kuriosen Vorfall gekommen. Einer Polizeistreife waren gegen 03:40 Uhr vier Männer und zwei Frauen komplett nackt am Herkulesbrunnen aufgefallen. Kurz darauf badeten zwei Männer und eine Frau im Brunnen.

Ihre drei Freunde feuerten die Badenden noch an. Die Polizei forderte die sechs Menschen auf sich anzuziehen und verwies sie des Platzes. Der Aufforderung kam die Gruppe der Polizeimeldung zufolge auch nach. Die Polizei zeigte sie schließlich wegen "Belästigung der Allgemeinheit" an.

Seit 2019 auf Welterbeliste

Der Herkulesbrunnen steht in der Maxiimilianstraße in Augsburg und ist einer von drei Prachtbrunnen der Stadt. Erbaut wurde er im Stil der Renaissance im 16. und 17. Jahrhundert. 2019 nahm die Unesco den Herkulesbrunnen als Teil des Augsburger Wassermanagement-Systems in seiner Welterbeliste auf.