Bei einem Gottestdienst in München hat ein 36-jährger Mann für Furore gesorgt. Unter anderem versuchte er sich vor dem Altar festzukleben.

Kurioser Zwischenfall

Wie die Polizei mitteilt, fand in einer Kirche in der Ludwigsstraße in München ein Gottesdienst statt. Ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Mann betrat die Kirche und beleidigte sowohl die Kirchenbesucher, als auch die anwesenden Geistlichen verbal. Des Weiteren versuchte er sich auf der Altartreppe anzukleben. Als einer der anwesenden Personen die Polizei verständigen wollte, flüchtete der Täter.

Mann meldet sich freiwillig bei Münchener Polizei

Im Laufe des Abends kam der Täter auf die Polizeiinspektion 21 (Au) und bekannte sich zu der Tat. Dabei handelt es sich um einen 36-Jährigen mit Wohnsitz in München. Das Kommissariat 45 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige wurde wegen eines Hausfriedensbruchs und einer Störung der Religionsausübung angezeigt und nach der Sachbearbeitung wieder entlassen.