Zivilcourage hat am Dienstagmorgen ein Spaziergänger in Neu-Ulm bewiesen. Der Mann hatte einen Einbruch in ein Einfamilienhaus verhindert.

Gegen neun Uhr hatte ein bislang unbekannter Täter im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen versucht über ein Fenster im Erdgeschoss in ein Haus einzusteigen. Der wachsame Spaziergänger, der die Situation sofort richtig einschätzte, verständigte noch vor Ort den Polizeinotruf. Der Polizei zufolge hatte der Täter das Telefonat offenbar und noch bevor er in das Haus eindringen konnte, die Flucht ergriffen.

Beschreibung des Verdächtigen

Der mutmaßliche Täter wird als ca. 25 Jahre alt und schlank beschrieben. Der Unbekannte trug schwarze Kleidung und ein gleichfarbiges Halstuch, das über sein Gesicht gezogen war. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der mehrere Streifen der Polizeiinspektion Neu-Ulm beteiligt waren, konnten die Beamten den flüchtenden Täter bislang nicht ergreifen.

Wer hat etwas beobachtet

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Tatortumfeld machen konnten, werden gebeten, sich direkt mit der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer: 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen. Beamte der Kripo haben noch am Tatort die Sachbearbeitung sowie eine umfangreiche Spurensicherung übernommen und ermitteln wegen eines versuchten Einbruchs.