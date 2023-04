In Biessenhofen bemerkt eine 49-jährige Autofahrerin ein vor ihr haltendes Fahrzeug zu spät. Es kommt zum Zusammenstoß.

Laut Polizei fuhr eine 51-jährige Autofahrerin am späten Montagnachmittag durch Biessenhofen. Sie verließ dann den Altdorfer Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt nach Bertoldshofen und wollte gleich wieder links in den Dietweg abbiegen.

51-Jährige hält an, 49-Jährige merkt das zu spät

Weil zu dem Zeitpunkt aber gerade Gegenverkehr kam, musste die Autofahrerin anhalten. Eine 49-jährige Fahrerin, die hinter der 51-Jährigen herfuhr, merkte dies allerdings zu spät Ihr Wagen knallte in das Heck des Autos der 51-Jährigen.

Beide Autofahrerinnen leicht verletzt

Beide Autofahrerinnen verletzten sich bei dem Unfall leicht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 8.500 Euro. Das Auto der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.