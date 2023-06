Weil ein Autofahrer trotz Verbot vollständig abbremste, ist es am Samstag auf der B16 auf Höhe Osterried zu einem Auffahrunfall gekommen. Laut Polizeiangaben wollte der bislang unbekannte Autofahrer zwei Radfahrern das Queren der Bundesstraße ermöglichen.

Eine hinter ihm fahrende Autofahrerin erkannte das Bremsmänöver noch rechtezeitig und konnte noch rechtzeitig anhalten. Das gelang dem dahinter fahrenden Autofahrer nicht mehr. Er fuhr auf das Auto der Fahrerin auf.

Autofahrer fährt einfach weiter

Der Autofahrer, der mit seinem Bremsmanöver den Unfall mit verursachte, fuhr in Richtung Marktoberdorf weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. An den beiden beschädigten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Die Polizeiinspektion Marktoberdorf bittet jetzt um Zeugenhinweise.