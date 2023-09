Kurioser Einsatz in Jenbach (Tirol): Die Feuerwehr musste am Mittwochabend einen Mann aus einer abgeschlossenen Tankstelle befreien. Der 61-Jährige war in der Tankstelle auf die Toilette gegangen. Als er das WC wieder verließ war die Tankstelle verschlossen.

Der Tiroler Polizei zufolge war der Kunde der Tankstelle, von den Angestellten unbemerkt, auf die Toilette gegangen. Während die Angestellten den Betrieb einstellten und das Gebäude verschlossen, befand sich der 61-jährige Österreicher noch immer auf dem Klo.

Feuerwehr schlägt Tür der Tankstelle ein

Als der Mann kurz nach 23:00 Uhr die Tankstelle verlassen wollte, löste er die Alarmanlage samt dazugehöriger Nebelanlage aus. Als der Mann nicht mehr selbst aus dem Gebäude kam, setzte er einen Notruf ab. Die Feuerwehr Jenbach musste der Polizeimeldung zufolge schließlich eine Eingangstüre der Tankstelle einschlagen und den Mann aus den vernebelten Räumlichkeiten holen. Der Rettungsdienst brachte den 61-Jährigen zur Untersuchung in das Krankenhaus Schwaz.