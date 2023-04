Am Montagnachmittaghat eine 48-jährige Frau auf der A7 bei Bad Grönenbach auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto verloren.

Plötzlich einsetzender Regen

Laut Polizei war die Frau gegen 15.00 Uhr auf der A7 in Richtung Norden unterwegs, als sie auf Höhe Bad Grönenbach bei plötzlich einsetzenden Starkregen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und ins Schleudern kam. Nachdem sie dabei zunächst die rechte Schutzplanke nur leicht touchierte, krachte sie anschließend in die Mittelschutzplanke und blieb dort stehen. Die Frau hatte Glück und blieb unverletzt. An dem total beschädigten Auto und an der Leitplanke entstand insgesamt ein Schaden von etwa 17.000 Euro. Die Feuerwehr Memmingen kümmerte sich um die Absicherung der Unfallstelle. Bis zur Bergung des Fahrzeugs musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Gegen die 48-jährige Frau, die ihre Geschwindigkeit nicht den Straßen- und Wetterverhältnissen angepasst hatte, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.