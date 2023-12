Am Dienstag sind in Feldkirch vier Menschen bei einer Frontalkollision verletzt worden. Ein Autofahrer war aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei Vorarlberg gegen 22:40 Uhr. Ein 41-jähriger Autofahrer war in Feldkirch entlang der Nofler Straße in Richtung Ketschelenstraße unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein weiterer Autofahrer mit drei Mitfahrern in die entgegengesetzte Fahrtrichtung und geriet im Kreuzungsbereich aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Alle Unfallbeteiligten im Krankenhaus

Dabei kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle beteiligten Personen unbestimmten Grades verletzt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Straße musste während der Unfallaufnahme von 22:40 bis 01:20 Uhr komplett gesperrt werden.

30 Feuerwehrleute im Einsatz

An dem Einsatz waren unter anderem 30 Feuerwehrleute von umliegenden Wachen mit insgesamt vier Fahrzeugen, 12 Rettungskräfte mit fünf Fahrzeugen, sowie Beamte der Bundespolizei und der Sicherheitswacht Feldkirch beteiligt.