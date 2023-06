Ein dreijähriger Junge hatte am Samstagnachmittag in Buchloe für Aufsehen gesorgt. Das Kind war Passanten aufgefallen, als er allein am Bahnhof rumlief.

Die Passanten kümmerten sich um den Jungen in der Annahme, dass seine Eltern in der Nähe wären und ihn gleich holen würden. Als sich jedoch nach einer halben Stunde immer noch niemand nach dem Kind erkundigt hatte, alarmierten die Passanten die Polizei.

Sprachbarriere erschwert Suche nach Eltern

Weil der Dreijährige kein Deutsch sprach, war eine Verständigung mit dem Kind laut Polizei nicht möglich. Allerdings fanden die Beamten an einem Kleidungsstück ein Namensschild, mit dem seine Adresse ermittelt werden konnte. Polizisten brachten den Jungen dann zu seinen Eltern, die den Jungen bereits gesucht hatten.