Ein Motorradfahrer (61) ist am Donnerstagnachmittag auf der A96 bei Weißenshorn mit einem Stehtisch zusammenprallt. Der Mann zog sich dabei Verletzungen zu.

Nach Angaben der Polizei war der 61-Jährige in Richtung Lindau unterwegs. Kurz nach Auffahrt Sigmarszell stieß der Motorradfahrer dann mit einem auf der linken Spur liegenden Stehtisch zusammen. Glücklicherweise konnte er einen Sturz vermeiden und stattdessen sicher auf dem Seitenstreifen anhalten. Trotzdem zog sich der Motorradfahrer eine Verletzung am linken Schienbein zu. Er musste vom Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Lindau gebracht werden.

Kurz vor dem Unfall hatte die Polizei bereits die Information über den verlorenen Stehtisch erhalten, konnte allerdings nicht rechtzeitig vor Ort sein. Bislang ist unklar, wer den Stehtisch auf der Autobahn verloren hat. Die Polizei bittet um Hinweise.