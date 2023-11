Im oberbayerischen Landkreis Traunstein ist am Dienstagmittag eine Unterkunft für Asylbewerber ausgebrannt. Eine Person wurde verletzt.

Laut einer Mitteilung der Polizei war das Feuer am Dienstagmittag in der Gemeinde Reit im Winkl ausgebrochen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde eine Person leicht verletzt.

Feuer in Reit im Winkl: Asylbewerber-Unterkunft in Vollbrand

Die Integrierte Leitstelle in Traunstein wurde gegen 12 Uhr über das Feuer informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits komplett in Flammen. Aufgrund der aufwändigen und komplizierten Löscharbeiten läuft der Einsatz der Feuerwehren vor Ort voraussichtlich noch mehrere Stunden weiter. Die Polizei geht derzeit von einem hohen sechsstelligen Sachschaden aus. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Reit im Winkl ist für Wintersport bekannt

Die 2.300-Einwohner Gemeinde Reit im Winkl liegt im Landkreis Traunstein und ist ein bekannter Wintersport und Luftkurort. Die Ortschaft liegt südlich des Chiemsees und grenzt direkt an Österreich. Die Skirennläuferin Rosi Mittermeier verbrachte ihre Kindheit in Reit im Winkl. Die Sängerinnen Maria und Margot Hellwig wurden in der Ortschaft geboren.