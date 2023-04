Bei einem Verkehrsunfall zwischen eine Auto und eine Linienbus sind am Sonntagnachmittag in Arzl (Tirol) drei Personen verletzt worden.

Gegen kurz nach 14 Uhr war eine 42-jährige Autofahrerin auf der Arzler Straße unterwegs und musste plötzlich einem einbiegenden 59-jährigen Autofahrer ausweichen. Dabei kollidierte die Frau mit dann mit einem Linienbus.

Drei Personen verletzt

Durch den Zusammenstoß öffneten sich beide Airbags im Auto, so die Polizei. Dadurch seien die beiden Insassen des PKW verletzt worden. Auch ein Fahrgast des Linienbusses zog sich Verletzungen zu. Dieser sei gegen einen Vordersitz geschleudert worden, meldet die Polizei in Tirol weiter. Alle drei Verletzten mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.