Bei einem Arbeitsunfall in der Alfred-Colsmann-Straße in Friedrichshafen ist ein 32-jähriger Arbeiter am Donnerstag schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte der Mann gegen 11 Uhr am Vormittag eine Störung an einem vollautomatischen Stapler beseitigt. Im Anschluss sollte der Stapler wieder in Betrieb genommen werden. Dabei klemmte dieser aber das Bein des 32-Jährigen ein.

Schwer verletzt ins Krankenhaus

Der Arbeiter musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei klärt nun, ob der Unfall durch Fremdverschulden verursacht wurde.