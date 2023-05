In einer FIrma in Kötz ist am Freitagmorgen eine mobile Absauganlage für Schweißarbeiten in Brand geraten. Fünf Arbeiter wurden dabei verletzt.

Laut Polizei wurde der Brand durch kleine Funken in der abgesaugten Luft ausgelöst. Die Arbeiter bemerkten jedoch rechtzeitig das Feuer und brachten die qualmende Anlage ins Freie. Dabei atmeten sie den Rauch ein. Die Feuerwehr konnte die Absauganlage löschen. Der Rettungsdienst versorgte die Arbeiter vor Ort und brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.