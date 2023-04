In Hopfen am See ist am Donnerstagnachmittag ein Arbeiter bei einem Unfall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb schwer verletzt worden. Eine Viehbürste traf den Mann im Gesicht.

Die Polizei vermutet, dass die Viehbürste vor ein Rind gespannt worden war. Beim Zurückfedern wurde dann der 43-Jährige getroffen. Rettungskräfte versorgten den Mann. Ein Rettungshubschrauber flog ihn anschließend in ein Krankenhaus.