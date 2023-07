Mehrere Meter in die Tiefe gestürzt ist ein Mann bei Reparaturarbeiten auf einem Dach in Affing nahe Augsburg. Er wurde tödlich verletzt.

Der Mann war nach den aktuellen Erkenntnissen der Polizei am Donnerstagnachmittag in Affing (Landkreis Aichach-Friedberg) auf dem Flachdach eines Maschinenunterstandes mit Reparaturarbeiten beschäftigt, als es zu dem tödlichen Unfall kam. Auf dem Dach der Maschinenhalle werden derzeit neue Abdeckungsplatten verlegt.

Arbeiter bricht in Affing durch Hallendach und stürzt in die Tiefe

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei trat der 77-jährige Mann auf eine alte Abdeckungsplatte, die noch nicht ausgewechselt worden war, brach durch diese und stürzte über vier Meter in die Tiefe.

Obwohl Rettungskräfte und ein Notarzt dem Mann zu Hilfe eilten, starb er noch an der Unfallstelle an seinen massiven Verletzungen.

31-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Apfeltrach (Landkreis Unterallgäu)

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich am Freitag im Unterallgäu. Ein 31-jähriger Mann arbeitete am Vormittag auf einer Baustelle in Apfeltrach und wollte dort ein Baugerüst an einer Kirch abbauen. Dabei stürzte er jedoch aus einer Höhe von 16 Metern in die Tiefe. Durch den Aufprall wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.