In einem Fachgroßhandel in Memmingen hat sich ein Arbeiter so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Ein Gabelstapler hatte seinen Fuß eingeklemmt.

Der Betriebsunfall in dem Fachgroßhandel in Memmingen passierte laut Polizei Am Donnerstag gegen 15:20 Uhr. Ein Arbeiter stellte zu dieser Zeit seinen Gabelstapler vor einem Regal ab. Er wollte einem anderen Arbeiter helfen. Als er vom Arbeitsgerät abstieg, blieb er jedoch mit seiner Oberbekleidung am Gashebel hängen.

Arbeiter verletzt ins Krankenhaus gebracht

Daraufhin bewegte sich der Gabelstapler und klemmte den Fuß eines Arbeiters zwischen dem Regal ein. Der Arbeiter zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.