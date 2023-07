Am Sonntagvormittag kam es auf der A7 in Richtung Füssen auf Höhe der Anschlussstelle Altenstadt zu einem Verkehrsunfall. Vier Menschen wurden verletzt.

Laut Polizei passierte der Unfall am Sonntagvormittag gegen 07:25 Uhr. Eine 54-jährige Autofahrerin verlor auf der A7 nahe der Anschlussstelle Altenstadt bei starkem Regen die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Unfall A7 bei Altenstadt: Mercedes überschlägt sich

Das Auto schleuderte nach rechts von der Fahrbahn. Dabei stieß der Volvo der Frau noch mit dem Mercedes einer 63-Jährigen zusammen. Der Mercedes kam dadurch von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend neben der Straße. Die 63-jährige Mercedes-Fahrerin und ihr 62-jährige Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in die Kliniken nach Memmingen und Ottobeuren.

Volvo bleibt auf der Seite liegen

Der Volvo prallte rechts neben der Fahrbahn gegen die Schutzplanke und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Dort kippte der Wagen um und kam seitlich auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen. Die 54-jährige Fahrerin und ihre 29-jährige Beifahrerin kamen leicht verletzt ins Klinikum Weißenhorn.

Straße gesperrt und 35.000 Euro Schaden

Der linke Fahrstreifen der A 7 in Fahrtrichtung Füssen sowie die Auffahrt an der AS Altenstadt waren bis zur Bergung der Fahrzeuge für zwei Stunden gesperrt. Es entstand ein Schaden von etwa 35.000 Euro.