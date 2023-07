Eine App hat am Dienstag von alleine einen Rettungseinsatz am Buchenberg in Halblech ausgelöst. Zahlreiche Rettungskräfte rückten aus. Dem Mann, dessen Handyapp den Einsatz auslöste, war allerdings gar nichts passiert.

Der 49-jährige Mann befand sich laut Polizei am Dienstagvormittag auf dem Buchenberg in Halblech. Während er in der Sesselbahn saß, wurde durch eine App seines Handys, die für Bergunfälle genutzt werden kann, ein Notruf bei der Integrierten Leitstelle Allgäu ausgelöst.

Bergwacht, Polizei und Rettungshubschrauber suchen unverletzten Mann

Davon bekam der Mann jedoch zunächst nichts mit und machte sich auf den Weg in die Buchenbergalm. Währenddessen machten sich die Bergwacht, Polizei und ein Rettungshubschrauber auf die Suche nach dem Wanderer in dem Glauben, dass er verletzt sei.

Rettungsapp löste Einsatz aus Versehen aus

Nach etwa einer halben Stunde meldete sich der Mann bei der Polizei und teilte mit, dass die Auslösung des Alarms ein Versehen gewesen sei. Die alarmierten Kräfte konnten wieder abrücken.