Ermittlungen wegen Körperverletzung hat das Polizeirevier Überlingen eingeleitet, nachdem eine 42-Jährige am Mittwoch von einer bislang unbekannten Frau ins Gesicht geschlagen wurde.

Die unbekannte Täterin, die in Begleitung eines Mannes und eines Hundes war, klingelte gegen 13.30 Uhr an der Tür der 42-Jährigen in der Anna-Zentgraf-Straße. Die Unbekannte griff die 42-Jährige zunächst verbal an und schlug ihr schließlich ins Gesicht. Der Sohn des Opfers konnte die Täterin aus dem Eingangsbereich der Wohnung schieben, woraufhin die Unbekannte den Türvorleger mitnahm und von Dannen zog. Die unbekannte Täterin soll etwa 160 cm groß, schlank und Mitte 30 sein. Sie sprach fließend Russisch. Sie hat schulerlange rot-braune Haare und war mit einer roten Jacke und einer grauen Hose bekleidet. Ihr Begleiter ist ebenfalls etwa 160 cm groß und 50 bis 60 Jahre alt. Der Mann hat eine Halbglatze und einen Schnurrbart und war mit einer blauen Jacke und Jeans bekleidet. Hinweise zu den Personen nehmen die Ermittler unter Tel. 07551/804-0 entgegen. Die Hintergründe, warum die Täterin an der Wohnungstüre geklingelt hat, sind derzeit noch unklar.