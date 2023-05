Am Dienstag ist in Fischen ein Fahrer eines Kleintransporters auf ein Auto aufgefahren. Der 36-Jährige gab gegenüber der Polizei an, am Steuer eingeschlafen zu sein. Den Mann erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Der Kleintransporterfahrer war laut Polizei um kurz von 11:00 Uhr im stockenden Verkehr auf den vor ihm fahrenden Wagen aufgefahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von knapp 6.000 Euro. Die Polizei zeigte den 36-Jährigen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr "auf Grund körperlicher Mängel während der Fahrt" an.