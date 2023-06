Zwar läuft in Bayern und Baden-Württemberg seit einer Woche wieder die Schule, trotzdem hat die Polizei schon wieder zwei Schulschwänzer am Flughafen Memmingen erwischt.

Wie die Polizei mitteilt, stellten Beamte der Grenzpolizei Memmingen bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Skopje in Mazedonien eine 45-jährige Frau mit ihren beiden acht und 13 Jahre alten Kinder fest. Aufgrund der Tatsache, dass die Pfingstferien bereits seit einer Woche zu Ende sind, fragte die Polizei in den Schulen der beiden Kinder nach. Dabei stellte sich heraus, dass die Mutter ihre beiden schulpflichtigen Kinder für eine Woche krankgemeldet hatte. Die mazedonische Staatangehörige erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Schulpflicht.

Polizei erwischt Vielzahl von Schulschwänzern am Flughafen Memmingen

Immer wieder erwischt die Polizei vor und nach der Ferienzeit Schulschwänzer am Flughafen Memmingen (Allgäu Airport). Allein am Montag kontrollierte die Polizei 13 Blaumacher und ihre Eltern am Allgäu Airport.

Einreise aus Rumänien verweigert

Am Freitagabend hat die Polizei am Allgäu Airport zudem zwei Passagieren eines Fluges von Lasi (Rumänien) die Einreise nach Deutschland verweigert. Eine 31-jährige Frau aus Moldawien machte bei der Einreise widersprüchliche Angaben und durfte deswegen nicht einreisen.

Kontrolle am Allgäu Airport: Ukrainer darf nicht nach Deutschland

Einen 21-jährigen Ukrainier wies die Polizei ebenfalls zurück. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nur ein abgelaufenes politisches Visum besaß und seine Aufenthaltszeit in Deutschland im Rahmen des "Touristenprivilegs ebenfalls schon überschritten hatte. Zudem lag bei dem Mann kein Ausnahmegrund für eine Einreise bezüglich des Krieges in der Ukraine vor.

Zwei Reisende müssen vom Flughafen Memmingen zurück nach Rumänien fliegen

Der 21-jährige Ukrainer und die 31-jährige Frau aus Moldavien mussten am Samstag mit den nächsten Flugzeug nach Lasi in Rumänien wieder abreisen. Den Ukrainer erwartet zudem eine Anzeige wegen versuchter illegaler Einreise.