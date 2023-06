Die Allgäuer Polizei hat am Sonntag verstärkt Tuningautos in Bad Wörishofen kontrolliert. Das Ergebnis: Vier Fahrzeuge durften nicht mehr weiterfahren.

Beamte der Kontrollgruppe Poser/Tuner der Allgäuer Polizei haben am Sonntag mehrere Kontrollen in der Poser- und Tuningszene in Bad Wörishofen durchgeführt. Das Ergebnis: An vier Fahrzeugen wurden so gravierende Umbauten vorgenommen, dass dadurch die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge gelosch.

BMW mit mehreren Veränderungen in Bad Wörishofen stillgelegt

An einem BMW entdeckten die Beamten, dass der Besitzer den Unterdruckschlauch der Abgasanlage entfernt hatte. Dadurch war das Fahrzeug dann deutlich lauter unterwegs. Zudem waren an dem Auto des Mannes unzulässige Flaps und ein nicht abnehmbarer Heckspoiler verbaut. Darüberhinaus hatte der Fahrer die Heckscheibe foliert und die Frontscheinwerfer verdunkelt.

Drei weitere Poser-Autos betroffen

Ein kontrollierter und stillgelegter Mercedes war wiederum so tiefergelegt, dass die Reifen am Kotflügel streiften. Bei einem Nissan fanden die Beamten einen nicht eingetragenen Überrollkäfig und an einem Volkswagen war ein nicht ordnungsgemäßes Luftfahrwerk verbaut. In allen vier Fällen schraubte die Polizei die Kennzeichen von den Fahrzeugen ab und übergab sie der zuständigen Zulassungsstelle.

-