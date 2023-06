Schon wieder hat die Polizei im Allgäu eine größere Menge Kokain gefunden. Diesmal wurden Grenzpolizisten bei einer Kontrolle bei Pfonten-Steinach fündig.

Schon am Dienstag der vergangenen Woche haben Beamte der Grenzpolizei etwa Kilogramm Kokain sichergestellt. Fündig wurden die Beamten bei der Kontrolle eines Autos auf einem Parkplatz in Pfronten-Steinach in der Nähe der deutsch-österreichischen Grenze. Nach Angaben des Polizeipräsidiums waren die Drogen in einem Paket in einem professionellen Schmugglerversteck im Kofferraum des Autos versteckt.

Kokainfund bei Pfronten im Allgäu: Fahrer sitzt in Untersuchungshaft

Bei dem Fahrer des Autos handelt es sich um einen 21-jährigen Niederländer. Dieser hatte das Kokain vermutlich direkt aus den Niederlanden nach Deutschland gebracht. Die Drogen waren wohl für den Weiterverkauf in Österreich oder Italien vorgesehen, so die Polizei weiter. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl erlassen, er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Kripo Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auf A7: 33 Kilogramm Kokain Anfang Juni im Allgäu sichergestellt

Immer wieder entdeckt die Polizei teils größere Mengen Kokain bei Kontrollen. Zuletzt beschlagnahmten Allgäuer Polizisten 33 Kilogramm der Droge auf der A7 bei Bad Grönenbach und Memmingen. Auch in diesen beiden Fällen waren die Drogenschmuggler in Richtung Grenze unterwegs.

Handel mit Kokain: Verboten aber lukrativ

Kokain ist in Deutschland verboten, der Konsum kann zu einer starken Abhängigkeit führen. Die Droge kann geschnupft, intravenös verabreicht oder geraucht werden. Nicht selten wird Kokain zu Crack weiterverabeitet. Die Droge wirkt stark stimulierend und euphorisierend. Der längerfristige Konsum der Droge verursacht häufig schwere gesundheitliche Schäden und erzielt auf dem Drogenmarkt zum Teil hohe Gewinne. Die häufigsten Herkunftsländer für Kokain sind Kolumbien, Peru und Bolivien. Schätzungen von US-Behörden zufolge wurden in diesen drei Ländern im Jahr 2021 rund 2.000 Tonnen Kokain produziert.