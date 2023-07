In Stötten am Auerberg hat ein Mann am Freitagabend sein Auto geschrottet, als er einen Baum gestreift hatte. Wie sich herausstellte, war der 41-Jährige betrunken am Steuer.

Am Freitagabend befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Pkw die B16 von Füssen in Richtung Marktoberdorf. Am Ortseingang von Steinbach kam der Pkw-Fahrer rechts von der Fahrbahn ab und streifte mit seiner rechten Fahrzeugseite einen Baum. Anschließend geriet er ins Schleudern und blieb in einem Feld stehen.

50.000 Euro Schaden

An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro, welches abgeschleppt werden musste. Der Schaden an der Wiese und dem Baum beläuft mehrere Hundert Euro. Zu seinem Glück wurde er durch den Unfall nicht verletzt.

Beamte bemerken Alkoholgeruch

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten unter anderem Alkoholgeruch beim 41-Jährigen. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.