In Isny hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein E-Scooter in einer Garage ein Feuer ausgelöst. Der Akku des Fahrzeugs war explodiert.

Der Polizei zufolge hatte ein Anwohner gegen 01:23 Uhr einen lauten Knall gehört. Anschließend sei Rauch aus einer Garage gekommen. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte.

Feuerwehr kann Brand schnell löschen

Die Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise schnell löschen. Offenbar war der Akku des E-Scooters explodiert und hatte den Brand ausgelöst. Durch die Rußentwicklung und geschmolzene Plastikteile entstand ein geschätzter Schaden von knapp 8.000 Euro.