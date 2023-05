Am Samstagmittag sind bei einem Verkehrsunfall auf ber B12 bei Grünkraut im Landkreis Ravensburg acht Menschen verletzt worden.

Demnach wollte der Fahrer eines Renault Twingo von der B12 in Richtung Kofeld abbiegen. Dabei übersah der 27-jährige Fahrer einen entgegenkommenden Toyota, indem sieben Menschen saßen. In der Kreuzungsmitte stießen die beiden Autos zusammen, wobei der Toyota dabei in ein weiteres Fahrzeug geschleudert wurde.

Fünf Erwachsene und drei Kinder verletzt

Zunächst ging die Polizei davon aus, dass bei dem Unfall elf Personen verletzt wurden - zwei davon schwer. Währen den Rettungmaßnahmen stellte sich dann heraus, dass der Unfall "für alle Beteiligten weitaus glimpflicher" ausging, als zunächst angenommen. Insgesamt wurden acht Personen verletzt. "Bis auf eine etwas schwerer verletzte Person sind glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen zu beklagen", heißt es von Seiten der Polizei. Neben dem Unfallverursacher und seiner Beifahrerin wurden im Toyota sechs Menschen, drei Erwachsene und drei Kinder, verletzt.

Verkehrsbehinderungen

Die Einsatz- und Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Verkehrsunfall führte über mehrere Stunden zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Zwei Fahrzeuge musste an der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.