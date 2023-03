In Dietmannsried ist ein abgestelltes Auto am Sonntagnachmittag in der Geschwister-Roth-Straße einfach in Flammen aufgegangen. Zuerst kam es der Polizei nach zu einer Verrauchung an der Fahrzeugfront. Daraufhin fing der Motorraum Feuer und das Auto begann zu brennen.

Brandursache wohl technischer Defekt

Das Fahrzeug brannte im vorderen Bereich vollständig aus. Die Feuerwehr musste das Auto löschen. Derzeit wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Vor Ort befanden sich etwa 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Dietmannsried.