Ein Sachschaden von 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend in Kaufbeuren. Ein 18-Jähriger war laut Polizei zu schnell unterwegs, verlor bei einem Ausweichmanöver die Kontrolle über sein Auto und krachte gegen mehrere geparkte Fahrzeuge.

Der Fahranfänger war am Freitagabend in der Melchior-Elch-Straße in Kaufbeuren unterwegs, als er bei einem Ausweichmanöver die Kontrolle über sein Auto verlor und in mehrere Fahrzeuge, die auf beiden Seiten der Fahrbahn geparkt waren, geschleudert ist. Dabei wurden sechs Fahrzeuge und eine Straßenlaterne beschädigt.

Keine Verletzten

Das Auto des 18-Jährigen erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf 50.000 Euro belaufen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Während der Unfallaufnahme musste die Straße ca. zwei Stunden lang komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Kaufbeuren kümmerte sich um die Aufräum- und Reinigungsarbeiten.