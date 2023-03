Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Oberammergau hat die Polizei einen großen Drogenfund gemacht. Hinzu kommen Messer und Schusswaffen, die der 41-jährige Beschuldigte bei sich daheim hatte.

Die Rauschgiftfahnder der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen durchsuchten in Folge anderweitiger Ermittlungen am Spätnachmittag des Donnerstags eine Wohnung in Oberammergau. Dort wurden die Ermittler auch schnell fündig.

Cannabis, Messer, Schusswaffen, Silbermünzen und Beweismittel

Bei der Durchsuchung fanden die sie neben diversen Beweismitteln über 5 Kilogramm Cannabis. Hinzu kamen mehrere Messer und Schusswaffen mit dazugehöriger Munition und etwas mehr als 10 Kilogramm Silbermünzen, die wie alle anderen Funde sichergestellt wurden. Der ebenfalls anwesende 41-jährige Wohnungsinhaber und dringend Tatverdächtige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen.

41-jähriger Beschuldigter sitzt in Untersuchungshaft

Er wurde auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen. Der 41-Jährige kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Bei der Durchsuchungsaktion wurden die Rauschgiftfahnder der Kripo von Einsatzkräften des Spezialeinsatzkommandos (SEK) unterstützt.